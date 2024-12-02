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        Haberler Dünya İsrail Ordusu, Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı | Dış Haberler

        İsrail Ordusu, Lübnan'a saldırı düzenliyor

        İsrail Ordusu, Hizbullah'ın ateşkesi ihlâl ettiği iddiasıyla Lübnan'a saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Cebel-el Rus'a yapılan roketli saldırının karşılığının sert olacağını söylemişti. Yapılan roket saldırısına karşılık olarak Lübnan'ın güney bölgelerine hava saldırısı düzenlendi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.12.2024 - 22:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 22:43
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        İsrail Ordusu, Lübnan'a saldırı düzenledi
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        İsrail ordusu, 27 Kasım’da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

        İsrail, bugün akşam saatlerinde de Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi.

        İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

        - İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

        Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecaiyun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

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        Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı.

        Hizbullah'ın, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı.

        İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt vermişti.

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