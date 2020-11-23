İsrail elçisinden firari FETÖ'cü Kanter'le skandal paylaşım!

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

FETÖ'cü Enes Kanter'le bir fotoğrafını paylaşan Erdan, "Bu hafta Erdoğan'a karşı sesini yükselttiği için ağır bedel ödeyen NBA'in en iyi oyuncularından biriyle, Enes Kanter'le buluştum. Antisemitizmle mücadele için işbirliğini ve İsrail'de Yahudiler ve Müslümanların katılacağı bir basketbol kampı oluşturmayı konuştuk" ifadelerini kullandı.

Erdan'a cevabı, Türkiye'nin BM Temsilciliği ve Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç verdi.

Türkiye'nin BM Temsilciliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Netanyahu’nun temsilcisinin bir terör örgütünün sponsoru ve sözcüsüyle görüşmesi hiç şaşırtmadı. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle işbirliği yapanlar utanç duygusundan yoksundur. Terörizme ve aşırılığa karşı mücadele, haysiyet ve dürüstlük gerektirir" ifadeleri kullanıldı.

Büyükelçi Serdar Kılıç ise yaptığı paylaşımda, "İsrail halkı, (FETÖ elebaşı Gülen’in) sözcüsüne gösterdiğiniz sıcak karşılama ve desteği göz önünde bulundurarak, efendisinin (Gülen) Yahudiler hakkındaki hastalıklı görüşlerini de paylaştığınız sonucuna varmalı mı? ‘Antisemitizme karşı’ ilişki kurmayı alenen taahhüt ettiğiniz işbirliğinin temeli bu mu olacak? Yazıklar olsun" dedi.

NBA'de forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter, kısa süre önce Boston Celtics'ten Portland Trail Blazers takımına konuk olmuştu.