İsrail Başkonsolosluğu'nun çevresi demir bariyerlerle kapatıldı
İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından dün gece çok sayıda kişi, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle kapatttı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur" denildi. Açıklamada, protesto gösterisi sırasında 1 vatandaşın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ve olaylarda 43'ü polis 63 kişinin yaralandığı kaydedildi
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İsrai'in Gazze'deki El-Ehli Babtist Hastanesi'ni hedef almasının ardından dün gece İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, saldırıyı protesto etti.
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DHA'nın haberine göre protestocuların dağılmasının ardından polis, konsolosluğun çevresini demir bariyerlerle ve TOMA’larla kapatttı. Binada çalışanlar dışında kimse, konsolosluğun çevresine alınmıyor.
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur.
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"5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
"Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.
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"43'Ü POLİS 63 KİŞİ YARALANDI"
Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. "
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"Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz."
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