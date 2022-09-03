Isparta'da orman yangını

DHA

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Senirkent ilçesinin Akkeçili köyü Çam Dağı mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında, yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediliyor.