İran'ın Hamburg Başkonsolosluğu'na saldırı

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.

Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Alman istihbaratı, olayın siyasi boyutu olduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil oldu.

Olay, 20 Kasım 2019'da İran'da polisin müdahalesi sonucu birçok kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinin yıldönümüne denk geliyor. Muhalif gruplar Hamburg'da mitingler düzenliyordu.

Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.