Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek her geçen gün büyüyor. 3 Eylül'de başlayan "Evlat nöbetinin" ikinci haftasında dün çok önemli bir gelişme yaşandı.

10 KİŞİDEN OLUŞAN 5 İRANLI AİLE

AA'daki habere göre Terör örgütü PKK'nın İran'daki olan terör örgütü PJAK tarafından çocukları kaçırılan 10 kişiden oluşan 5 aile de Diyarbakırlı anaların yanında saf tuttu. İranlı aileler çocuklarına duydukları özlemi evlatlarının fotoğraflarını ellerinde tutarak dile getirdi.

"KARDEŞİMDEN 9 YILDIR HABER YOK"

Kardeşi Ümid Abduli için oturma eylemine katılan Rüstem Abduli, yaptığı açıklamada, kardeşinden 9 yıldır haber alamadığını, dağa kaçırıldığını düşündüğünü söyledi. "Kardeşim 15 yaşındaydı. Bize 'Oraya gidersen kardeşin seni görür' dediler. Nerede olursa olsun onu bekliyoruz. Kardeşimi getirmelerini bekliyoruz. Kardeşim bizi burada gördüğü zaman gelsin istiyoruz. Umutluyum kardeşim bizi burada görür." diyen Abduli, kardeşine kavuşmak istediğini belirtti.

"OĞLUMU 17 YAŞINDA KAÇIRDILAR"

Oğlu İlyas Hakimi için oturma eylemine katılan baba Fahim Hakimi, Kürtçe yaptığı açıklamada, çocuğunun 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirtti. Kaçırıldıktan 2 yıl sonra bir arkadaşının PKK'dan kaçarak geldiğini anlatan Hakimi, "Bana 'Çocuğun PKK'nın içinde' dediler. 5.5 senedir hiç haber alamadım.

"BEN DE ANASI DA HASTA OLDUK"

İki sefer kalp rahatsızlığı geçirdim ve ameliyat oldum. Çocuğumun annesi de yerdedir, hastadır. Kalan iki çocuğumun da gözleri görmüyor. Çocuğumuz yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmek istiyoruz. İstiyoruz ki buradan bir haber gitsin çocuğumuza." diye konuştu.

"BU BİR ZULÜMDÜR"

Seslerinin duyulması için, annelere destek olmak için İran'dan geldiklerine işaret eden Hakimi, şunları kaydetti: "Buraya geldik çünkü bize 'HDP'den çocuğunuzla ilgili haber alabilirsiniz' dediler. Bu bir zulümdür. 5-6 senedir çocuğumuzla ilgili haber alamıyoruz. Çocuklarımızı bizden kopardılar. İslam'ın hangi kanunu bunu kabul eder? Çocuklarımızın yaşayıp yaşamadıkları konusunda bir haberimiz olsun istiyoruz."