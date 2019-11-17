İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Ali Ekber Cavidan, "Kirmanşah kentinde dünkü gösterilerde bir grup silahlı eylemci Elaheye-24 Karakolu'nu ele geçirmek amacıyla saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada İyrec Cevahiri adındaki polis yaralanmıştı" dedi.

Cavidan, Binbaşı polis memuru Cevahiri'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

BENZİNE GELEN ZAM FİTİLİ ATEŞLEDİ

AA'da yer alan habere göre İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi'nin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1.5 lira) çıkartılmıştı.

GÖSTERİLER BÜTÜN KENTLERİ SARDI

Tahran, Tebriz, Meşhed, Ahvaz, İsfahan, Yezd, Kirman ve Kereç gibi birçok kentte benzin zammı protestoları cuma günü başladı. Gösteriler bugün de ülke genelinde devam etti.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülke genelinde devam eden benzin zammını protesto gösterilerinin devrim karşıtları ve İran düşmanları tarafından desteklendiğini söyledi. Gösterilerde ölenler olduğunu, bazı kamu mallarının zarar gördüğünü hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı'nın ailesi ve Halkın Mücahitleri Örgütü'nün bu eylemleri desteklediğini ve teşvik ettiğini savundu.

"ÜLKESİNİ SEVEN EYLEME BULAŞMAZ"

Hamaney, "Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir. Şimdi de bununla meşguller. Her ülke ve toplum için en büyük musibet olabilecek bu tür meseleleri ve güvenliği bozacak eylemleri şiddetlendiriyorlar. Ülkesini seven insan böyle bir işe bulaşmaz" ifadelerini kullandı.