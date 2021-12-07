Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var!

Son dakika: Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika bilgilerine göre, Irak'ın Basra kentinde patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Reuters patlamada ilk belirlemelere 4 kişinin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını aktardı.

Yerel kaynaklar bomba yüklü aracın infilak ettiğini söyledi. Patlamayı henüz üstlenen olmadı.