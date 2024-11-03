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        Haberler Dünya Türkiye'de de hissedildi! Irak'ta 4,2 büyüklüğünde deprem! - Güncel haberler | Dış Haberler

        Irak'ta 4,2 büyüklüğünde deprem!

        Irak'ın Shekhan kentinde meydana gelen deprem Hakkari'de de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2024 - 21:34 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:33
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü Irak'ın Ninova ilinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Hakkari'nin Çukurca ilçesine 55,82 kilometre mesafede meydana gelen depremin, 13,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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