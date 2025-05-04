Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Önder Özen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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