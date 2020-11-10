İp atlarken düştü! Sonrası korkunç!

İHA

Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün akşam insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Sinem Gürgün evinin önünde ip atlarken düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre yaralanan genç kız Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.