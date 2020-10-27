İnternetten satılık kilise!

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Mardin'in merkez Artuklu İlçesi’ndeki Mor Yuhanna Kilisesi’nin “satılıktır” ilanını internet siteleri ve sosyal medyada görenler şaşkına döndü.

Veysi İpek ve İbrahim Bayram'ın haberine göre, bir dönem Süryanilerin kullandığı 1700 yıllık tarihi kilise satışa çıkarıldı. Kent merkezinde 50 metrekare arsa üzerine inşa edilen kilise, son 100 yıl marangoz atölyesi olarak kullanıldı.

Babası İbrahim Aycun’dan kiliseyi devralan Murat Tezcan, baba mesleğini uzun süredir yapmıyor. İçerisinde 3 din adamının mezarı bulunan kilisedeki kapatılan 2 tünelin ise Mardin Kalesi ve Deyrulzefaran Kilisesi’ne açıldığına inanılıyor.

Kilise binası önceki yıllarda da 12 milyon 500 bin liraya satışa çıkarılmış, Süryani cemaatinin tepkileri üzerine Kültür Bakanlığı inceleme başlatmıştı.

3 DİN ADAMININ MEZARIYLA BİRLİKTE SATILIYOR

Uluslararası bir emlak firması tarihi kiliseyi yeniden satışa çıkardı. Emlak şirketi resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarında Mor Yuhanna Kilisesi ile ilgili tarihi, mimari ile ruhsat ve tescil durumunu paylaştı. Ancak kilisenin içerisinde, “3 din adamı mezarı mevcuttur” bilgi paylaşımı ise görenleri en çok şaşırtan ifade oldu.

Emlak firmasının temsilcisi Mahsum Altay

“HİBE EDİN DUA EDELİM”

Emlak firmasının temsilcisi Mahsum Altay, Mardin Deyrulzefaran Süryani Kilisesi Vakfı'nın kilisenin satılmasını istemediği, mülk sahiplerine “Kiliseyi bize hibe edin, size dua edelim” dediğini aktardı.

BİR ASIRDIR MARANGOZ ATÖLYESİ

Kiliseyi satışında hukuki bir engel bulunmadığını ifade eden Mahsum Altay, “Bahse konu kilise aslında yüzyıllar önce kilise olarak ibadethane olarak kullanılmış. Şu anda birkaç yüzyıldır babadan oğula geçen özel bir mülk burası bu özel mülkiyet mevcut sahibi tarafından da satışa çıkarılmıştır.

Tapusunu inceledik ve müze müdürlüğünden görüş istedik. Satılabilirlilik durumunu inceledik. İç yapısı itibari ile çok eski motifleri olan ve Hıristiyanlık inancına ait motifleri olan kilise görüntüsü olan bir bina burası. Kilise olup olmadığıyla ilgili şüphelerimiz vardı. Ama müze müdürlüğünden görüş yazısı istediğimizde buranın Mori Yuhanna Kilisesi olarak tescili olduğuna dair yazı verdiler” dedi.

1 MİLYON DOLARA SATILIYOR

İnternet sitesinde müşterilerine sunum yaptıklarını kaydeden Altay, “5 yıl önce 12 milyon 500 bin liralık bir rakamla satışa çıkarıldı. Ancak bizim yaptığımız ekspertiz sonucu 1 milyon dolar tespit ettik ve o günkü kur üzerinde 7 milyon 250 bin liraya sabitledik. Biz bunu pazarlarken Süryani cemaatine pazarlamaya çalışıyoruz. Onun dışındaki bir alıcıya şuan için bir pazarlama durumumuz olmadı. Dileğimiz Süryani cemaatinin bunu kendi içerisinde halledip satın alması."

"KİLİSE SATILIR MI" TEPKİSİ

Arayanların çoğunun merak ettiğini ya da ibadethanenin satılmasına tepki gösterdiklerini anlatan emlak şirketi yöneticisi Altay, “Arayan, soran çok. Kilise; ibadethane satılır mı diye tepki gösterenler var. Biz zaten ‘satılık kilise’ demiyoruz, ‘satılık kilise binası’ diyoruz. Ancak Süryani cemaatinde çok fazla talep olmuyor. İşletme olarak isteyen hatta burayı bir kafe ya da restoran amaçlı kullanmak isteyen çok sayıda insan var.

Bunun için bilgi istiyorlar. En son 6 milyona kadar teklif aldık. İçini restore edip kafe restoran yapmak isteyen bir yatırımcı aradı. Burası aslında bir marangoz, zaten üç nesildir bu şekilde geliyor. Şu anki sahibi daha doğrusu babası Mardin’in en eski marangoz ustalarından bir tanesi. Şu anki sahibi de üçüncü nesil. Oğlu Murat Tezcan. Kendisiyle satış sürecini beraber yürütüyoruz” dedi.