INSTAGRAM ERİŞİM SORUNU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Hata tespit raporuna göre Instagram’da 19 Mart saat 06.00'dan itibaren geniş çaplı bir aksama yaşanıyor. Ancak platformlar hakkında BTK tarafından alınmış bir kapama veya erişim engeli kararı bulunmuyor. Sorunların, bant genişliği kısıtlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Insgtam erişim problemine ilişkin bir gelişme yaşanması durumunda haberimiz güncellenecektir.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'ta da erişim sorunları yaşanıyor.