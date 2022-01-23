İngiltere ve Rusya'dan 'Ukrayna' atışması!

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Elimizde, Rus hükümetinin Kiev'de Rus yanlısı bir lideri göreve getirmek istediğini gösteren bilgi var. Eski Ukraynalı milletvekili Yevhen Murayev potansiyel bir aday olarak görülüyor." denildi.
Rus istihbaratının çok sayıda eski Ukraynalı politikacıyla bağlantılarını sürdürdüğü bilgisine sahip oldukları aktarılan açıklamada, bu kişiler arasında 2012-2014 yıllarında Başbakan Yardımcılığı yapan Serhiy Arbuzov, 2010-2012 yıllarında Başbakan Yardımcılığı ve eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç döneminde Genelkurmay Başkanlığı yapan Andriy Kluyev, eski Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi (RNBO) Başkan Yardımcısı Vladimir Sivkovich ve 2010-2014 arasında Başbakanlık görevinde bulunan Mykola Azarov sayıldı.
Bu kişilerden bazılarının şu anda Ukrayna'ya yönelik bir saldırı planlamakla görevli Rus istihbarat görevlileriyle bağlantıları olduğu öne sürüldü.
AA'nın haberine göre; açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss ise bu bilgilerin Ukrayna'da düzeni bozmak amacıyla yapılan Rus faaliyetlerinin boyutuna ışık tuttuğu ve Kremlin'in düşüncesine dair bir fikir verdiğini belirtti.
Rusya'nın gerilimi düşürmesi, saldırganlık ve dezenformasyon kampanyalarına son vermesi ve diplomasi yolunu izlemesi gerektiğini kaydeden Truss, Ukrayna'ya yapılacak herhangi bir Rus askeri saldırısının ciddi maliyetler getirecek büyük stratejik hata olacağını savundu.
Açıklamada ayrıca, "İngiltere'nin Ukrayna konusundaki tutumu açıktır. (Ukrayna'nın) Kırım dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açık bir şekilde destekliyoruz. Ukrayna bağımsız, egemen bir ülkedir." denildi.
RUSYA'DAN ANINDA YANIT
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığının dezenformasyon yaydığı belirtildi.
Söz konusu dezenformasyonun "Ukrayna çevresindeki gerilimi tırmandıranların Anglosaksonlar liderliğindeki NATO ülkeleri olduğunun bir başka kanıtı" olduğu ifade edilen açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığını kışkırtıcı faaliyetlere son vermeye, saçma sapan şeyleri yaymayı durdurmaya ve Tatar-Moğol istilası tarihini öğrenmeye odaklanmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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