İngiltere'den AstraZeneca-Oxford aşısına onay!

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AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere tarafından acil kullanım onayını aldı.

İngiltere, AstraZeneca'dan 100 milyon doz koronavirüs aşısı siparişi vermişti. Astra Zeneca ve Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğu tespit edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AstraZeneca ve Oxford aşısının onaylanmasına ilişkin, "Gerçekten fantastik bir haber, İngiliz bilimi için bir zafer. En kısa zaman birçok insanı aşılamak için uğraşacağız" yorumunda bulundu.

İngiltere Pfizer-BioNTech aşısından sonra ikinci aşıya da onay verilmiş oldu.

YÜZDE 70 ETKİLİ

Oxford ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının virüse karşı korumada yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen yeni koronavirüs aşısının, iki çalışma segmentinde virüse karşı korumada ortalama yüzde 70 verimlilik gösterdiğini duyurdu.

AB'DEN YAKIN ZAMANDA ONAY MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR

Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) İcra Direktörü Yardımcısı Noel Wathion, AstraZeneca ve Oxford aşısının şu ana kadar sadece klinik deneyleri hakkındaki veriyi sunduğunu, şartlı pazar yetkilendirmesi için bunun yeterli olmadığını söyledi.

Aşının kalitesi hakkında daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını belirten Wathion, AstraZeneca'nın onay için bir başka şart olan resmi başvuruyu da yapmadığını, bu sebeplerle ocak ayı içinde onay için tavsiye kararı almalarının mümkün görünmediğini aktardı.

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