"Oxford aşısı virüse karşı korumada yüzde 70 etkili"

Oxford ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının virüse karşı korumada yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.
Reuters'ta yer alan habere göre, AstraZeneca, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen yeni koronavirüs aşısının, iki çalışma segmentinde virüse karşı korumada ortalama yüzde 70 verimlilik gösterdiğini duyurdu.
İngitere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Oxford aşısını, verilerin gösterdiği harika bir haber olarak yorumladı.
Bakan Hancock, "100 milyon dozumuz var. Dağıtımın büyük kısmı yeni yılda olacak" dedi.
"YAŞLILARDA GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU"
İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ortak geliştirdiği aşı adayının, 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirilmişti.
"ÖLÜM VEYA CİDDİ HASTALIK RİSKİ BULUNANLAR ÜZERİNDE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRDİ"
Tıp dergisi Lancet'te, AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşı adayına ilişkin yayımlanan makalede, yaklaşık 560 sağlıklı yetişkin gönüllüye, iki doz aşı veya bir plasebo verilen ikinci faz denemelerinin sonuçları paylaşılmıştı. Aşının birinci ve ikinci aşama denemelerinde, Covid-19 nedeniyle ölüm veya ciddi hastalık riski bulunan gruplar üzerinde güçlü bağışıklık geliştirdiği belirtilmişti.
YAN ETKİ BELİRTİLMEDİ
İkinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere 3 ayrı yaş grubundaki gönüllülerin tamamında aşının benzer antikor ve T hücresi tepkileri gösterdiği, gönüllülerin herhangi bir yan etki bildirmediği kaydedildi.
Oxford Aşı Grubu araştırmacısı Dr. Maheshi Ramasamy, aşının sadece yaşlılarda değil gençlerde de benzer bağışıklık tepkileri verdiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtmişti.
AŞI DENEMELERİNE ABD'DE ARA VERİLMİŞTİ
AstraZeneca firmasının Oxford Üniversitesi ile virüse karşı yürüttüğü 2. faz aşı denemelerine eylül ayı başında, deneklerden birinde ortaya çıkan nörolojik sorun nedeniyle ABD’de ara verilmiş ancak sorunun Covid-19 aşısından kaynaklanmadığına karar verilmesinin ardından AstraZeneca'nın çalışmalarına devam edeceği duyurulmuştu.
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