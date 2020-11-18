Pfizer ile BioNTech'in koronavirüs aşısında yeni gelişme!

DHA

ABD'li ilaç fırması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi.

AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE ETKİLİLİK YÜZDE 94

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, aşının, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) gerekli güvenlik kriterlerini karşıladığı ve herhangi bir ciddi güvenlik endişesi olmadığı belirtildi.

Aşının risk altındaki gruplara acil tatbiki için birkaç gün içinde FDA'ya başvurulacağı ve dünya genelindeki diğer ilgili kurumlarla da veri paylaşımı yapılacağı aktarıldı.

Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1.3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.

TEK CİDDİ YAN ETKİ...

Yapılan açıklamada aşının yan etkilerinin çoğunlukla hafif ila orta derecede olduğunu ve hızla ortadan kalktığını söylendi. Aşılananların yüzde 2'sinden fazlasını etkileyen tek ciddi yan etki, ikinci dozdan sonra alıcıların yüzde 3.7'sini etkileyen yorgunluk olduğu belirtildi.

"8 AYLIK TARİHİ YOLCULUKTA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Albert Bourla yaptığı açıklamada, "Çalışma sonuçları, bu yıkıcı pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olabilecek bir aşıyı öne çıkarmak için bu 8 aylık tarihi yolculukta önemli bir adımı işaret ediyor" diye konuştu.