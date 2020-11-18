Kabusun yıl dönümü

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Çin'in sağlık kayıtlarına göre en eski koronavirüs vakası 17 Kasım'da görüldü. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüs. O tarihten bugüne dünyada 55 milyon 988 bin 36 kişi koronavirüse yakalandı. Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 1 milyon 344 bin 366'ya ulaşırken; iyileşenlerin sayısı ise 39 milyon 2 bin 248 oldu.

İNSANDAN İNSANA BULAŞARAK TÜM DÜNYAYA YAYILDI

Koronavirüs, ilk olarak Çin’in Vuhan şehrinde aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüs. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edildi. Daha sonra insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayıldı.

KORONAVİRÜS (COVID-19) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Herhangi bir semptom göstermeyen (asemptomatik) veya Covid-19 'u hafif atlatan hastalar olduğu biliniyor. Koronavirüste en çok karşılaşılan belirtiler ise ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebiliyor.

KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIYOR?

Covid-19, hasta bireylerin öksürmeleri ve aksırmalarıyla ortama saçılan damlacıkların solunmasıyla bulaşır. Hastaların solunum parçacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesiyle virüs alınabilir. Öte yandan yapılan araştırmalar koronavirüsün havada da asılı kaldığını ortaya koyuyor.

KİMLER DAHA ÇOK KORONAVİRÜS RİSKİ ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonuyla ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu gösterdi.

* Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor.

* Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi ediliyor.

* Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkiliyor.

Hastalıktan en çok etkilenen kişiler:

* 60 yaş üstü olanlar

* Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

* Kalp hastalığı

* Hipertansiyon

* Diyabet

* Kronik Solunum yolu hastalığı

* Kanser gibi

* Sağlık Çalışanları

KORONAVİRÜS TANISI NASIL KONUYOR?

Koronavirüsü tespit eden PCR testi ve konakçının virüse verdiği yanıtı tespit eden antikor testi yapılıyor. Ayrıca hastalığın tanısında akciğer tomografisi ve bazı kan tetkikleri de kullanılıyor.

KORONAVİRÜSTEN KORUNMA YOLLARI

Sağlık Bakanlığı tarafından mümkün olduğunca yurtdışına yolculuk yapılmaması öneriliyor. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda ise aşağıdaki kurallara dikkat edilmesi tavsiye ediliyor:

* El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

* Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

* Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır.

* Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

* Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

* Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

* Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

* Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin

PFIZER VE BIONTECH İLE MODERNA'NIN COVID-19 AŞILARININ ETKİLİLİK ORANI YÜZDE 90'DAN FAZLA

Son günlerde koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarından olumlu haberler gelmeye başladı. İlk açıklama Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'den geldi. Pfizer ile BioNTech ortaklığındaki Covid-19 aşısının hastalığı önlemede yüzde 90 oranında etkili olduğu açıklandı.

Ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi olan Moderna, Covid-19 aşılarının yüzde 95.4 etkili olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DE 16 AYRI AŞI ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorunda olduğumuzu dile getirerek, şunları söyledi: "Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir. Tedbirlere uyulmazsa yeni tedbirler kaçınılmaz olur."

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