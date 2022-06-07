İngiliz turisti kaldırımda ezdi!

DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah saat 02.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi ile Gümbet Barlar Sokağı'nın kesiştiği kavşakta bir trafik kazası meydana geldi.

KALDIRIMDAKİ İNGİLİZ TURİSTE ÇARPTI

DHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu ileri sürülen E.T. yönetimindeki 16 EC 714 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan İngiliz turist Patrica Bernadette Ward'a (71) çarptı.

OTOMOBİL İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

İngiliz turist, otomobil ile duvar arasında sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ward'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Wards'ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan E.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.