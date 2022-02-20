İnanılmaz olay! Engelli sandalyesini çaldı

DHA

Olay 18 Şubat Cuma günü meydana geldi. Yüzde 92 bedensel engelli olan İ.Ş, akülü sandalyesini havalandırmak üzere evinin bahçesine bıraktı.

DHA'nın haberine göre, bir süre sonra dışarı çıkan İ.Ş, akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

52 ADET SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğunu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Şüpheli E.K ertesi gün Dudullu´da yakalanarak gözaltına alındı. E.K´nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri, E.K´nin bir iş yerine sattığı akülü sandalyeyi alarak sahibine teslim etti.