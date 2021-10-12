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IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.8'den yüzde 9'a yükseltti. 2022 için yüzde 3.3'lük büyüme tahminini ise korudu.

IMF'nin son Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye için 2021 geneli ortalama işsizlik oranı tahmini yüzde 12.2, 2022 için ise yüzde 11 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE ARTTI

Raporda Türkiye'de bu yıl enflasyonun ortalama yüzde 17, yıl sonunda ise yüzde 16.7 olması beklendiği belirtildi. Bu beklentiler bir önceki raporda sırasıyla yüzde 13.6 ve yüzde 12.5 olarak açıklanmıştı.

IMF, 2022 yılı için enflasyon beklentisini ise yüzde 11.8'den yüzde 15.4'e çıkarttı.

IMF 2021 küresel ekonomi büyümesi için daha önce açıkladığı yüzde 6'lık tahmini yüzde 5.9'a düşürdü. ABD'nin büyüme tahminini ise 1 puan aşağı çekerek yüzde 6 olarak açıkladı. Buna karşılık Euro Bölgesi büyüme tahminini ise yüzde 4.6'dan yüzde 5'e yükseltti