Boğaziçi'ne imar düzenlemesi

Son dakika: İmar barışı için flaş gelişme

TBMM Başkanlığı'na sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde imar barışına ilişkin önemli bir madde de yer aldı.

Teklifin 2. Maddesi ile Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesinden faydalanması amaçlanıyor.

Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı bilgilere göre teklifin yasalaşması durumunda Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları da imar barışı kapsamına alınacak. Böylece Boğaziçi'nin tamamı imar barışına ilave edilmiş olacak.

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İmar barışı kapsamına yeni ilave edilecek bölgeler için 31 Aralık'ta bitecek başvuru süresinin uzatılmasının da değerlendirildiği öğrenildi.

EYLÜL AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Boğaziçi'nin de imar barışı kapsamına alınması Eylül ayında gündeme getirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen, Habertürk yayınına katılarak çalışmanın detaylarını anlatmıştı. Eleştiriler üzerine Boğaziçi'nin imar barışı kapsamına alınması rafa kaldırılmıştı.