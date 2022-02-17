İlçeyi yasa boğan korkunç kaza!

AA

Kırklareli'nin Vize ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı TIR, Sergen köyü yakınlarında çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, otomobil sürücüsü Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.

Kadayıfçı çiftinin yaklaşık 6 ay önce evlendiği belirtildi.