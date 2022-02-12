İki savaş gemimiz Karadeniz'e açıldı!

Son dakika haberler... Türk savaş gemileri TCG Kalkan (P-331) ve TCG Mızrak (P-332) numaralı savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İHA'da yer alan son dakika haberine göre saat 12.00 sıralarında Sarayburnu taraflarında bulunan gemi 12.30 sıralarında İki yakanın birbirine en yakın noktası olan Rumeli Hisarı açıklarından geçiş yaptı.

Savaş gemileri Karadeniz’e doğru ilerledi.