İki oğlunu öldürten annenin yalanı ortaya çıktı!

Olayda 2012 yılında kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkmıştı.
İHA'nın haberine göre, çocukların babası A.K., soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadesinde küçük oğlu Barış’la konuştuğunda ağabeyi Oğulcan’ın öldürülmüş olabileceğini 2012 yılında kendisine söylediğini ifade etti.
Oğulcan Bertan Karaoğlu
Baba A.K., çocuklarının annesi Fahriye G. ile anlaşamadıklarından boşandıklarını fakat çocuklarının talebiyle yeniden evlendiklerini belirtti. Eşiyle ayrı kaldığı dönemde İbrahim T. ile ilişkisi olduğunu öğrenince de tekrar boşandığını söyleyen A.K., bir daha görüşmediğini kaydetti.
Özgür Çağkan Barış Karaoğlu
"OĞULCAN SURİYE'YE GİTMİŞ OLABİLİR"
Oğullarını yanına almak istediğini fakat Fahriye G.’nin buna izin vermediğini söyleyen baba A.K., oğlunun İbrahim T. tarafından evden kovulduğunu, annesi tarafından Oğulcan’ın Suriye’de olabileceğine dair ifadelerde bulunduğunu belirtti. Baba A.K., savcılıktaki ifadesinde şüpheliler Fahriye G., İbrahim T. ve Arman T.’den şikayetçi olduğunu da söyledi.
Oğulcan’ı öldürmeye Fahriye G. ile karar verdiğini söyleyen İbrahim T. ise, Oğulcan’ı ilk önce öldürmekten vazgeçtiğini sonra Fahriye G.’nin ısrarı yüzünden pompalı tüfekle iki el ateş ederek öldürdüğünü, Özgür Çağkan’ı ise ağabeyinin kaybolmasından kendisini sorumlu tuttuğu için öldürdüğünü belirtti.
"PUDİNGİN İÇİNE UYKU İLACI ATMIŞLAR"
Küçük kardeş Özgür Çağkan’ı öldürme planını savcılıkta verdiği ifadede anlatan İbrahim T., “Olayın yaşandığı gün Fahriye G. evde puding yaptığını ve içine de uyku ilacı attığını telefonla bana söyledi. Özgür Çağkan ilaçlı pudingi yedikten sonra uyumuş. Ardından Fahriye G. beni aradı. Oğlum Arman’la birlikte demir çubuklarla eve gittik. O demir çubuklarla Özgür Çağkan’ın başına defalarca vurarak öldürdüm. Sonra da bedenini sandığa koyup Arman’la beraber Oğulcan’ın yanına gömdük” dedi.
Öte yandan kardeşlerin kaybolmasına ilişkin tekrar araştırma yapan cinayet büro ekiplerinin Fahriye G. ve İbrahim T.’yi fiziki takibe alarak ikilinin telefon görüşmeleri sonrası Ayaş’taki hobi bahçelerinden bahsettiğini belirlediği öğrenildi. Bu bilgi doğrultusunda hobi bahçelerinden bir ev kiralayan polislerin burada dikkat çekmemek için ekip biçme işleriyle uğraştığı da ortaya çıktı.
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