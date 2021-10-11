Anneden cinayet itirafı!

Hakkında 1 Ocak 2012'de kayıp başvurusu yapılan 1990 doğumlu Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013'te kaybolduğu belirtilen 1995 doğumlu kardeşi Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan anne Fahriye G, eşi İbrahim T. ile İbrahim T'nin oğlu Arman T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye gönderildi.
AA'nın haberine göre, iki kayıp kardeşin durumu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğin bünyesinde faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu aydınlatıldı.
Öldürülen Oğulcan Bertan Karaoğlu
ÖZEL EKİP, ÇİFTÇİ VEYA İŞÇİ GİBİ KILIK DEĞİŞTİREREK AİLEYİ İZLEDİ
Şüpheli buldukları dosyayı incelemeye alan ekipler, aileyi teknik ve fiziki takibe aldı. Özel ekip, aileye ait hobi bahçesi çevresinde yer kiraladı, çiftçi veya işçi gibi kılık değiştirerek, ailenin hareketlerini izledi. Üvey baba İbrahim T, ilk eşinden olan oğlu Arman T. ile anne Fahriye G'nin telefon trafiği de incelemeye alındı.
Öldürülen Özgür Çağkan Barış Karaoğlu
İncelemeler sonrası kayıp iki kardeşin öldürüldüğü yönünde yeni delillere ulaşılması üzerine harekete geçen polis, zanlıları düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına almış, beyanlar üzerine yapılan kazılarda çocukların kemiklerine ulaşılmıştı.
Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Anne Fahriye G. polise verdiği ilk beyanda, 2008'de boşandığı ilk eşinden olan iki oğlunun, çalışmadıklarını, madde bağımlısı olduklarını, sürekli madde bulmak için kendisini tehdit ederek para istediklerini ve darbettiklerini öne sürdü.
Boşandıktan sonra birlikte yaşamaya başladığı ve 2015'te evlendiği İbrahim T'nin de önceki evliğinden bir oğlu olduğunu beyan eden zanlı anne, 2019'da ölen babası İsmail G, üvey oğlu Arman T. ve ikinci eşi ile cinayetleri planlayarak işlediklerini itiraf etti.
Anne Fahriye G, büyük oğlu Oğulcan Bertan Karaoğlu'nu, 2011'de "piknik yapacağız" diyerek olay yerine götürdüklerini, pompalı tüfekle başına ve göğsüne ateş ederek öldürdüklerini, oğluna ait eşyaları ve cansız bedeni yaktıktan sonra gömüp, üzerini seramikle ördüklerini anlattı.
Diğer oğlunu ise 2013'te, Sincan'daki evde uyku ilacıyla uyuttuktan sonra başına sert bir cisimle vurarak öldürdükleri, aynı yöntemle yakın bir noktaya gömdükleri itirafında bulunan şüpheli anne, çocukları gömdükleri Ayaş'taki hobi bahçesini sattıklarını, 2018'de ikinci eşi İbrahim T'den de boşandığını kaydetti.
Fahriye G'nin ifadelerini doğrulayan İbrahim T. ve Arman T. ise çocukları dedelerinin öldürdüğünü, kendilerinin sadece gömülme işlemine yardımcı olduklarını iddia etti.
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