İki gündür sürüyor, yeniden müdahale!

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Mersin ve Hatay'da dün başlayan orman yangınlarına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan müdahale yeniden başladı.



Mersin'in Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ, HELİKOPTERLE İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını havadan inceledi.

HATAY'DA DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına da havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi. Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.