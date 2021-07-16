Mersin ve Hatay'daki orman yangınları hakkında açıklama

AA

Bakan Pakdemirli, Aydıncık ilçesinde yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

İlçedeki yangınla ilgili son durumu paylaşan Pakdemirli, "Çıkan yangınla alakalı şu an için kontrol altında diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyor ancak şunu söyleyebilirim, bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor. Arkadaşlarımız çalışıyor." dedi.

AA'nın haberine göre; Pakdemirli, Hatay'ın Hassa ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Akşam saatlerinde açıklama yaptıktan sonra Hatay Hassa'da iki odakta bir yangın çıktı. Sayın Valimizle, Bölge Müdürümüzle konuştum. Orman Genel Müdür Yardımcımızı da bölgeye gönderiyoruz. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinesi ve 150 kadar personelle de bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktada çok sık orman olması ve yolun olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunları da sabaha kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yangının tepe yaptığı 2 ayrı nokta var."

Pakdemirli, çalışmalarda insansız hava aracının (İHA) da kullanıldığını belirterek, "Adana'mızın İHA'sını bu yangın (Mersin) için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat kadar önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı o tarafa gönderdik. Şimdi İHA'dan gelecek olan bilgilerle de Hatay yangınının koordinasyonuna hem Ankara'dan hem de buradan devam ediyor olacağız. Hatay Hassa'daki yangında 80 hektar kadar bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı mücadelemiz de devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, söndürme uçağı ve helikopterlerinin, sabah saatlerinden itibaren yeniden çalışmalara katılacağını sözlerine ekledi.

HATAY'DAKİ ORMAN YANGININA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.

MERSİN'DE DÜN ÇIKAN ORMAN YANGININI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı.

Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.