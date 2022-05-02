İki gündür haber alınamıyordu! Vahşet ortaya çıktı!

İzmir'de dün saat 21.00 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde bulunun bir sitede kan donduran bir olay meydana geldi.
İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, nişanlı oldukları öğrenilen Damla Akyıldız (37) ve Mustafa Burçin Akı’nın (49), 2 gündür kayıp oldukları öğrenildi.
NİŞANLISI İLE KİRALADIĞI EVE GİTMİŞ
Akrabalarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu ihbar etmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bulunan kuru temizleme firmasında çalışan Mustafa Burçin Akı’nın 2 gün önce iş yerinden çıkıp nişanlısı ile birlikte Çandarlı’da kiraladıkları eve gittiğini tespit etti.
VURDUKTAN SONRA HAYATINA SON VERDİ
İddiaya göre, ayrılma aşamasında olan çift evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Damla Akyıldız, evde bulunan av tüfeği ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı’yı vücudundan ve başından vurdu. Akyıldız daha sonra aynı tüfekle intihar etti.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı’nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Çiftin cenazelerinin yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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