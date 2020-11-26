İki gün arayla büyük acı!

İzmit'te yaşayan Mustafa Atayakul ve eşi Emine Atayakul'un koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumlarının ağırlaşması nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Atayakul 14 günlük tedavinin ardından 23 Kasım günü hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, hastanede tedavisi devam eden Emine Atayakul ise dün yaşamını yitirdi. İki çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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