Karı kocadan acı haber! Korona dehşeti!

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi’nde yaşayan 65 yaşındaki İsmail Özden ve 73 yaşındaki eşi Havva Özden, korona virüse yakalandı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten İsmail Özden tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
EŞİNDEN BİR HAFTA SONRA O DA ÖLDÜ
İHA'da yer alan habere göre eşinin ölümünün ardından karantinada bulunduğu evinde yasa boğulan Havva Özden de durumunun ağırlaşması sonucunda özel bir hastaneye kaldırıldı. Havva Özden tedavi gördüğü hastanede eşinin ölümünden tam 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Özden çiftinin cenazeleri, Kandıra ilçesinde bulunan Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'na defnedildi.
"BENİM CANIM YANDI, SİZİN YANMASIN"
Özden çiftinin ölümleri yakınlarını ve komşularını yasa boğdu. Anne ve babasının ölümünün ardından büyük hüzün yaşayan Sadi Özden, vatandaşlara seslenerek, “Babamın ölümünün ardından doktor annemin de ölüm haberini verdi. Yıkıldık. 1 hafta arayla hem annemi hem babamı defnettik. Acımız çok büyük. Lütfen herkes maske taksın. Sosyal mesafe çok önemli. Lütfen maskenizi hiç çıkartmayın. Gerekirse iki tane takın. Benim canım yandı, sizlerin de canı yanmasın” dedi.
"KİMSE DIŞARI ÇIKMASIN" DİYE GÖZYAŞI DÖKTÜ
Özden çiftinin komşuları Sündüz Erdinç ise arkadaşlarını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi. Gözyaşlarına boğulan Sündüz Erdinç, “İki komşumuzu kaybettik. Çok üzgünüz, birbirimizle gece gündüz konuşuyorduk. Bağırırdım hep, Havva abla neredesin, güzellik uykusuna mı yattın diye. O buradan balkondan bakardı, benim komşum yok artık. Benim komşum bizi ağlattı. Çok zor. Bu camdan bakınca birbirimizin ayakkabılarını görürdük. Görmesek birbirimizi telefonla arardık. Çok yastayız. Kimse dışarı çıkmasın, kimse tedbirini almadan dışarı çıkmasın. Çok üzgünüz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!