İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde emlakçılık yapan Murat Karabulut, bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Korona virüs testi pozitif çıkan Karabulut, tedavi altına alındığı Tarsus Devlet Hastanesinde 13 Kasım'da hayatını kaybetti.

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan anne Fadime Karabulut da birkaç gün sonra Covid-19 semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Testleri pozitif çıkan anne Karabulut da yaşamını yitirdi.





Covid-19 nedeniyle iki ferdini kaybeden Karabulut ailesinden bugün bir üzücü haber daha geldi. Covid testleri pozitif çıkarak Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan abla Selda Karabulut'ta hayatını kaybetti.