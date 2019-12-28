DHA

Çorum'da 24 Aralık günü, Akkent-Saat Kulesi seferini yapan özel halk otobüsünde bir taciz olayı yaşandı. Üniversiteli S.N.S. (20) ve M.K. (20),okul çıkışı çarşıya gitmek için halk otobüsüne bindi. 2 kız, orta kapıya yakın koltuklara oturdu.

"ELİNİ KOLTUĞUN ARASINDAN UZATTI"

Bir süre sonra otobüse binen emekli R.Y. (60) de genç kızların arkasındaki koltuğa oturdu. S.N.S., arkadaşının omzuna başını koyarak, uyumaya başladı. İddiaya göre bu sırada R.Y., elini 2 koltuğun arasından uzatarak, kızları taciz etti.

ÇIĞLIK ATTI, YAŞLI ADAM DARP EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre S.N.S.’nin çığlık atarak, bağırması üzerine tartışma başladı. Bunun üzerine çoğunluğu öğrenci olan otobüsteki yolcular, R.Y.'ye tepki gösterdi. Bazı yolcular da yumrukla saldırdı. Kız öğrencilerin S.N.S. ve M.K.’yi sakinleştirdiği olay, polise bildirildi. Polis, 2 arkadaşın şikayeti üzerine adamı gözaltına aldı. Otobüste taciz iddiasına dayak anı ise kameraya yansıdı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Taciz suçlamasını kabul etmeyen R.Y., kalp rahatsızlığı geçirdiğini, bu sırada kontrolsüz şekilde öne doğru eğildiğini söyledi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.