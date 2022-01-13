İETT şoförüne silah çekti, yumrukladı, tehdit etti

Dün sabah saatlerinde İETT şoförü Hüsnü Aslan, otobüsüyle yolda ilerliyordu. Eyüp Sultan'a geldiğinde hatalı parkeden bir sürücü yüzünden aracı durdurdu.

Show Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre yolcular hatalı park eden aracın sürücüsüne tepki gösterdi. Ancak sürücü özür dilemesi gereken yerde saldırıya geçti. İETT şoförü Hüsnü Aslan, tartışmayı sonlandırmak için aracından indi.

Çevredekiler tartışmaya müdahale etme ama sürücünün durmaya niyeti yoktu. Önce aracını otobüsün önüne çekti, ilerlemesine engel oldu. Ardından hemen yakınındaki evine gidip silahını aldı.

Saldırgan sürücü önce İETT şoförünü otobüsten indirdi, ardından tekme ve tokatla darp etti. Tehditler yetmedi, tehditler savurup havaya ateş açtı. Polis olay yerinden kaçan saldırganın kimliğini belirleyip peşine düştü.