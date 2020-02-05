DHA

İstanbul'da ve Marmara Denizi'nde etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve Şehir Hatlarında bazı seferler iptal edildi.

DHA'nın aktardığına göre; iptal edilen seferler şöyle:



ŞEHİR HATLARI

07:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

07:45 Karaköy-Kabataş

07:30 Beşiktaş-Büyükada

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş

06:55 Bostancı-Karaköy-Kabataş

İDO

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07:30

Bostancı-Beşiktaş 07:40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 08:10

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30

BUDO



07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

BURSA'DA TELEFERİK SEFERLERİ İPTAL

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün hizmet veremeyecek. Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu, bu nedenle teleferiğin gün boyu hizmet veremeyeceği duyuruldu.