İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex CEO'sunun iadesine ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in iade süreci hakkında açıklama yaptı. Soylu, "Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, dün Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Özer'in yakalanması hakkında açıklama yaptı. Bakan Soylu şunları söyledi:

"Nisan ayından Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkardık, haziran ayında Arnavutluk'a tekrar gönderdik. Dün itibariyle orada yakalandı. Ardından hemen Emniyet Genel Müdürlüğümüz Adalet Bakanlığı'yla temas kurarak, Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas kuruldu. Dışişleri Bakanımızla temastayız, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. İki arkadaşımız Arnavutluk'ta. Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü'yle temas ettiler. Bu iade süreci biraz sürer, mahkeme süreci var. İki yöntem vardır. Deport edilebilir ancak mahkeme döneminde bu süreç kullanılmaz. Mahkeme süreci sonrası iade edilir. Orada mahkemenin ne zaman olacağı ve mahkemenin kararına bağlıdır. Arnavutluk makamları bize yardım eden, destekte bulunan tavır içerdiler. Şükranlarımızı ifade ediyoruz."

ANKARA'DA ÖĞRETMENLERE MÜDAHALE

Ankara'daki özel okul öğretmenlerinin eylemine polisin müdahalesine ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu müdahaleye yönelik tepkisine ilişkin de konuşan Soylu, "Toplumu sivil itaatsizliğe, kargaşaya itmeye çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu değil, 100 bin Kılıçdaroğlu gelse bunu başaramaz. Başaramayacaklar, beceremeyecekler. Bir eylemmatik ile karşı karşıyayız. Bu kişi kamuda bir öğretmen değil, velev ki olabilir. Bizim de eksiğimiz olabilir, biz buna da bakabiliriz. Bu şahıs HDP logosu ve işaret ile sık sık eylemlere katılan kişi. Bu kişiyi polisler gözaltına aldı. Savcı bir vesile ile serbest bırakır. Dün 30 Ağustos'tu. CHP bunu gözden kaçırdı sanırım. Diğer tarafta kortej yürüyordu. Oraya taşabilirdi. Buradan beslenmeye çalışan bir muhalefet var, buradan beslenmeyin." dedi.