Thodex kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı!

Thodex'in firari CEO'su Fatih Özer, Arnavutluk polisinin yaptığı operasyon sonucu Vlora şehrinde yakalandı. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre, Arnavutluk polisi sabah 8.30'da düzenlediği operasyonda Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk makamlarındaki sorgusu sürüyor.

Arnavutluk polisinin 3 ay önce Fatih Özer'le irtibatlı olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra serbest bırakıp takibe başladıkları öğrenildi.

ARNAVUTLUK POLİSİNDEN AÇIKLAMA Arnavutluk polisinden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanmasına ilişkin operasyonların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda "suç örgütü kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından uluslararası düzeyde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer’in Himara şehrinde yakalandığı kaydedildi. Hakkında ulusal ile uluslararası yakalama kararı bulunan Özer'in yakalanması için yürütülen "Brain" kod adlı operasyonun sonlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyon sırasında, çok aranan vatandaş ile Tiran ikametli 36 yaşındaki B.Ş. ve Dıraç ikametli 37 yaşındaki E.H. de hakkında uluslararası arama kararı bulunan şahısla ilişkilerinin tespiti için gözaltına alınmıştır. Delil olarak dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, banka kartları vs. ele geçirilmiştir. Prosedür ile ilgili belgeler işlemlerin sürdürülmesi için Elbasan Adli Bölge Mahkemesindeki Savcılığa iletilmiştir."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğin iletti" denildi.

Arnavutluk polisinin Habertürk'ün ulaştığı fotoğrafı Türk makamlarına teşhis için ilettikleri öğrenildi. Fatih Özer'in iadesi için işlemler başlatıldı.

YARGILAMA SÜRÜYOR Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur ettiği iddia edilen 6’sı tutuklu 21 sanık yargılanıyor, kurucu Fatih Özer de kırmızı bültenle aranıyordu. İddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.