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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Arhavi'de önemli açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra alacağımız tedbirlerle hasarları mümkün olduğunca gidereceğiz. Devlet, kurumlarımız, belediyelerimiz tedbir alacak. Vatandaşlarımız da temkinli ve tedbirli olacak. Dünyanın her yerinde bu tür olaylar oluyor. Almanya'da da oldu" ifadelerini kullanan Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"ÜSTÜ KAPALI OLAN DERELER AÇILACAK"

Artvin Arhavi ve Hopa'da 100 kilogramın altında yaklaşık 87, 69, 57 kilogram yağış oldu. Bu bizim afat olarak nitelendireceğimiz bir yağış değil. Ufak bir dere taşmasıyla karşı karşıya kaldık. Huzurunuzda tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Dere çok yükselmesine rağmen taşmasına fırsat verilmedi. Yan derelerde maalesef daha önceki taşkınlarda da tespit ettiğimiz bir durum vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiştik. Şehir içinde kapalı dereler bu tip yoğun yaşlarda ciddi risk oluşturuyor. Burada da maalesef duvarı yırttı attı ve önemli bir bölgeye su bastı. Rize Güneysu'da olduğu gibi burada da kapalı derenin açılmasına karar verildi. Bizim artık şehir içinde üstündeki kapalı alandan yol olarak, pazar yerinden istifade edebilmemiz için bundan sonra bu riskleri yürütmemiz mümkün değildir. Şehrin peyzajına katkı sağlayacak Güneysu'da yaptığımız proje gibi burada bir proje yapılacak.

"ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Zannediyorum üstü kapalı olan derelerin riskini ortadan kaldırabilmek için üstü açılıp aynı şekilde hem etrafındaki evlerin, binaların bu risklerle karşı karşıya kalmamasını temin etmek için bir değerlendirme yapılıyor. İki derenin birleştiği yerler orayı ağaç kovukları ile kuşatmış geriye vurmuş. Buna bir daha müsaade etmemek gerekir. Şu anda burada 444 araç çalışıyor. 1500 personel çalışıyor. Su seviyesi düşürüldü. Hangi evleri su basmışsa araçlarımızla o sular geri çekilecek. Arama kurtarma çalışmamız Murgul'da da devam ediyor. 3 kaybolan vatandaşımız vardı. Bir sonraki günden itibaren yağmur devam edecek. Burada 107'si dalgıç olmak üzere 200'ün üzerinde personel arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

"VATANDAŞLARIMIZ DA TEDBİRLİ VE TEMKİNLİ OLACAK"

Arhavi'nin temizliği yüzde 95 oranında bitti. Gerek esnafımızın, işletmelerimizin hasarları, araç hasarları, eşya hasarlarıyla ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde birebir görüşüldü. Gerek AFAD'ımız olsun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve gerekse katkı koymaya çalışan kişiler olsun önemli bir noktaya geldiğimizi ifade etmek istiyorum. 300'ün üstünde bir işletme burada neredeyse çalışamaz hale geldi. Neredeyse 40 yıllık birikim yok oldu. Kaybolan maalesef milli servet. Sigorta şirketleri oldukça duyarlı davranıyorlar, onlara da teşekkür ediyoruz. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Canhıraş bir çalışma ortaya koydular. Arhavi halkına minnettarız. Burada çalışanlar Erzurum, Yozgat, Ardahan'dan nereden gelirse gelsin kendi öz kardeşi gibi çalışıyor. Herkesin burada candan çalıştığını gördük. Afat olmasını istemeyiz. Bütün tedbirler alınıyor. DSİ'nin bugüne kadar yapmış olduğu tahkimatlar yapılmamış olsaydı belki de çok büyük can kaybıyla karşı karşıya kalacaktı. Hep beraber bir araya gelerek değerlendirme yapıldı. Kapalı derelerin açılması da önemli kararlardan bir tanesi. Bunu sayın Cumhurbaşkanımıza da arz etmiş idik. Bundan sonra alacağımız tedbirlerle hasarları mümkün olduğunca gidereceğiz. Devlet, kurumlarımız, belediyelerimiz tedbir alacak. Vatandaşlarımız da temkinli ve tedbirli olacak. Dünyanın her yerinde bu tür olaylar oluyor. Almanya'da da oldu.

"HASARLARDAN DOĞAN MASRAFLARI KARŞILAYACAĞIZ"

Yetişmiş elemanlarımız var. Allah'a çok şükür imkanımız, kabiliyetimiz var. Devletimiz güçlü. İnşallah bunlarla bir daha karşılaşmayacak tabloyu ortaya koyacağımıza inanıyorum. Sosyal medyada çok büyük sel aldı deniyor. Bir ara dere taştı. Ekipler akan yerleri kestiler. Şimdi de pompalarla beraber su basan evlerde temizlikleri yapıyorlar. 15 gün içerisinde hepsiyle halleştik. Birçoğunun ödemelerine başlandı. Eşya hasarların yüzde 60-70'ini bugün hesaplara yatırmışlardır. Araç hasarlarıyla ilgili şöyle bir yöntem izledik. Tamircilere getirince masraflar çıktı. Biz o masrafları karşılayacağız. İşletmelerle konuştuk kendi ve onların deyimiyle halleştik. Hasar ödeme mantığı ile bakmıyoruz. O işletmeler bizim milli servetimiz ve ayağa kalkmak zorunda. Birlikte bu yaraları sararak yola devam edeceğiz. Burada toplam eşya, işyeri ve aynı zamanda araç toplam 85 milyonluk sadece buraya yönelik hasar gerçekleşti. Altyapı hasarları yok tabii, yol hasarları yok. Burada bir çok yol kapalıydı, köy yolları kapalıydı. Buralar açılmaya çalışılıyor. İki hane gitti. Onlarla gerekli görüşmeler yapıldı, mağduriyetleri çok yakın zamanda giderilecek.