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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji uyardı! İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu gece kuvvetli yağış bekleniyor

        İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de bu gece kuvvetli yağış bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 02.09.2023 - 14:28
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        Meteoroloji uyardı! Bu bölgeler dikkat
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

        Yağışların, pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        Ayrıca yarın günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki Ankara, Eskişehir'in güney ve doğusu, Konya'nın kuzeyi, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Niğde'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin diliyor.

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        ANKARA'DA YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

        Başkente de bu akşam saatlerinden itibaren güney ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram ) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yağışın, yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olacağı değerlendiriliyor.

        Orta Karadeniz'de ve İç Anadolu ve Başkentte görülecek yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

        Ankara Valiliği, başkentte bugün ve yarın kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre bugün ve yarını kapsayacak şekilde, kentin güney ilçelerinden başlayarak il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ile doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

        Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün saat 18.00'den yarın 18.00'e kadar başkentte sağanak beklendiğini açıklamıştı.

        AFAD'DAN UYARI

        AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 2 Eylül Cumartesi günü, akşam saatlerinden itibaren; Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli, güney ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli; Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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        #Sağanak
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