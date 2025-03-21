İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon avro rüşvet isteyenler arasında olduğu iddia edilen firari şüpheli Ertan Yıldız, gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında firari olan Ertan Yıldız, polis ekiplerince saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

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Böylece, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına yönelik süren operasyonda gözaltı sayısı da 88'e yükseldi.

YILDIZ'IN RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİASI

Alınan tanık beyanına göre, İBB Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı firari şüpheli Ertan Yıldız ve gözaltındaki şüpheli Süleyman Atik'in "15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon avro verin, aksi takdirde AVM'ye depreme dayanıksız olduğuna ilişkin belediye encümen kararı aldırırız" ifadeleriyle, müşteki Capacity AVM'nin sahiplerini tehdit ettikleri öne sürülmüştü.

İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız

Şüpheli Atik'in "2 sene sonra Cumhurbaşkanı olacak kişiyi karşınıza almak istemezsiniz" diyerek müştekileri tehdit etmesi de soruşturmadaki tanık beyanlarında yer almıştı.

Soruşturmada, AVM sahiplerine söz konusu rüşvet teklifinin ardından müştekilerin para ödememesi neticesinde belediye tarafından 197 milyon lira para cezası kesildiği iddia edilmişti.

AVM'nin depreme dayanıksız olduğuna ilişkin rapor alındığı iddiasının yer aldığı soruşturmada, İdare Mahkemesinin söz konusu para cezasıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği anlaşılırken, belediyenin ise para cezasını hukuksuz şekilde, rüşvet alamadığı için kestiği öne sürülmüştü.

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Öte yandan, firari şüpheli Ertan Yıldız'ın, hakkındaki soruşturmayı bildiği ve bu yüzden kendisine evde görünümü vermek için cep telefonunu eşinin çantasına koyduğu öğrenilmişti.

Polis takibinden kaçmak için bu yönteme başvuran ve daha önce yurt dışı yasağı bulunan Yıldız'ın oturduğu sitenin başka bir kapısından kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu değerlendirilmişti. 88 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 84 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 şüphelinin firari olduğu, 7 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada yine İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi. İmamoğlu'na kreş soruşturması