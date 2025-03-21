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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu'na kreş soruşturması son dakika haberleri

        İmamoğlu'na kreş soruşturması

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye tarafından açılan kreşlerle ilgili hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu, "İfade vermek isterdim ama gözaltındayım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 09:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:40
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        İmamoğlu'na kreş soruşturması
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        İstanbul Büyükşehir Belediye'sine (İBB) yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında, 105 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, belediye bünyesindeki kreşlerle ilgili hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

        "İFADE VERMEK İSTERDİM ŞU AN GÖZALTINDAYIM"

        İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum" dedi.

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        #Ekrem İmamoğlu
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