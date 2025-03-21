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        Haberler Gündem Güncel İBB'ye çifte soruşturmadaki MASAK raporu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        İBB'ye çifte soruşturmadaki MASAK raporu

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. operasyonları öncesi savcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) inceleme istediği şirket ve kişilere yönelik hazırlanan rapora Habertürk ulaştı. Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 21.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:53
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        MASAK raporundaki para trafiği
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        Raporda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için “FETÖ terör örgütü üyeliği" ve "FETÖ terör örgütüne finans sağlamak" suçlarından tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti gönderildiği kaydedildi.

        Ekrem İmamoğlu ile Erkan Karaarslan arasında ise 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşması yapıldığı raporda yer aldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü “Kent Uzlaşısı” ve “Yolsuzluk” soruşturmaları ilişkin soruşturmalar kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın arasında bulunduğu 106 kişiye yönelik düzenlenen operasyonun detayları çıkmaya devam ediyor.

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        İMAMOĞLU’NUN GAYRİMENKULLERİ MASAK RAPORUNDA

        MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu’nun adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtilerek, “Balıkesir, İstanbul-Beylikdüzü ve Çanakkale-Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu’ndan ise Balıkesir Edremit’te bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu’nun adına geçtiği kaydedildi.

        FETÖ ÜYESİNE 10 MİLYONLUK DANIŞMANLIK ÜCRETİ

        Raporda, “FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak” gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı olan Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplamda 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti aktarıldığı, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile FETÖ üyeliği nedeniyle tutuklanan Erkan Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin TL’lik danışmanlık anlaşmasının yapıldığı” hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu’nun, FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi.

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        TRANSFER İLİŞKİSİNDE BULUNDUKLARININ KAYDI YOK

        Raporda, Murat Ongun’un Beylikdüzü’nde bir evinin olduğu belirtildi. Murat Ongun’un 2023 yılına kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin TL civarında olduğu ancak daha sonra 2023’te bu rakamın 2 milyon 366 bin TL’ye, 2024’te ise 3 milyon 45 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Ongun’un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtildi.

        AZAD BARIŞ MASAK RAPORUNDA

        Raporda, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’in, Medworks International Danışmanlık Şirketi sahibi olduğu, bu şirketin yüzde 100 hisselerini 2 Ağustos 2024’te, 5 Mart’ta Berlin’e firar eden eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış’a devrettiği belirlendi. Azad Barış’ın bu devire ilişkin 2019-2024 yılları arasında Ebru Özdemir’e parça parça işlemlerle toplam 1 milyon 545 bin TL gönderdiği belirlendi.

        Özdemir’in şirketinin en çok para transferini Azad Barış ile yaptığı ve aralarında yaklaşık 6,5 milyon olarak transfer işlemi gerçekleştiği belirlendi. Raporda, Ebru Özdemir’in bir diğer şirketi olan Des Grup İthalat İhracat Çeviri ve Danışmanlık Şirketi de incelendi. Bu şirketin de en çok para transferini, eski HDP Genel Merkezi'nden aldığı belirlendi. Şirketin, HDP genel merkezi adına düzenlenmiş 6 adet e-fatura kaydının bulunduğu, bu faturaların toplamının 4 milyon 254 bin TL olduğu belirlendi.

        HESABA GİREN PARANIN HACMİ ARTTI

        Raporda, Mahir Polat’ın Beyoğlu’nda bir evinin olduğu belirtildi. 2022 yılına kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin TL’ye yakın iken 2022 itibariyle bu miktarın 4 milyon 357 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade edildi. Polat’ın “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hakkında dava açılmış 2 ayrı kişiyle arasında para transferi gerçekleştiği belirtilen raporda, Spectrum House isimli firma hakkında açık kaynaklarda yapılan araştırmalarda, Azad

        Barış, Zeki G., Tülin J., Natalya K., Ayşe S., Yusuf B., Hunav A., Demet S., Dicle Y. K., Deniz N., Ozan P. isimli şahısların bu sitede ekip çalışanı olarak belirtildiği tespit edildi.

        Şahıslar arasındaki para transferi incelendiğinde Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’e ulaşıldı. Azad Barış ile Ebru Özdemir’in eski iş ortağı olduğu 2024’te sahibi göründüğü şirketin sonrasında sahibinin Azad Barış olduğu ve Özdemir’in de belediye kadrosuna geçtiği belirtildi.

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