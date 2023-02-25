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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul'da depreme hazırlık için yapılan çalışmaları paylaştı. İmamoğlu, "İBB ekipleri binaların risk durumlarını saptayabilmek için 107 bin binayı ziyaret etmiş. O ziyaretlerde sadece 29 bin bina sahibi izin vermiş. Yüzleşmek istemiyoruz. Kahramanmaraş depremi sonrasında başvuru sayısı birkaç günde 100 bine ulaştı" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Kandilli Rasathanesi Gözlemevi Müdürü Haluk Özener, bilim insanı Prof. Celal Şengör, Prof. Naci Görür gibi isimler de katıldı.

İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Yaptığımız bütün araştırmalarda en kaygılı kesim 25 yaş altı. İnsanlarımızın en büyük kaygısı evinin deprem karşısındaki dayanıklılığı. İstanbulluların endişe ve kaygısı eviyle de sınırlı değil. Sokağı, semti ve İstanbul'un tarihi tarifini yapmamıza vesile olan tarihi binaları da kaygı oluyor. Bu kaygı çok yüksek. Millet olarak çok çabuk unutuyoruz. O yalın gerçek yok olmuyor. Bizdeki endişe duygusunun nasıl arttığını göstermek için birkaç veriyi paylaşmak isterim" dedi.

"HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUMUZA DEVAM EDEMEYİZ"

İstanbul'da binalara yönelik yapılan incelemeler hakkında bilgi veren İmamoğlu şunları söyledi:

"İBB ekipleri binaların risk durumlarını saptayabilmek için 107 bin binayı ziyaret etmiş. O ziyaretlerde sadece 29 bin bina sahibi izin vermiş. Yüzleşmek istemiyoruz. Kahramanmaraş depremi sonrasında başvuru sayısı birkaç günde 100 bine ulaştı. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. Bir afet ve kaos ortamında binlerce insanımızı çaresizlik içinde bırakan koşullarda kaybettik. Bu manzarayı gören hiçbir vatandaşımız yaşamına hiçbir şey olmamış gibi devam etmesi mümkün değildir. Bu ülkenin hiçbir yöneticisi de yoluna hiçbir şey olmamış gibi devam edemez."

"Yaşadığımız bu felaket depreme bakış açısının yanlışlığının ispatıdır" diye sözlerini sürdüren Ekrem İmamoğlu, "Hepimizi kapsayan bir duyguyla ifade ediyorum. Hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünme zamanındayız. Bu inanılmaz yıkım bizi kendimize getirmelidir. Siyasetin en tepesinden arama kurtarmadan sorumlu idareden sorumlu hepimizi... Herkesi yeniden düşünmeye, tasarlamaya depremin ödettiği faturaya bakarak. Silbaştan kararlar almaya hepimizi sevk etmeli" diye konuştu.

"KADER DEMEK, BİLİM VE AKILLA DALGA GEÇMEKTİR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bize yetki veren vatandaşlarla senet imzaladık. Biz bu emanete sahip çıkacağımıza söz verdik. Yöneticiliğin bu demek olduğunu hatırlamak şart. Yöneticiliğin ahlakı da namusu da böyle bakmayı gerektirir. Vatandaşın bizlere yüklediği sorumluluk hiçbir yöneticinin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür. Aklın bilimin yolundan ilerlediğimizde çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Bunu kader diye tarif edip akıl ve bilimle dalga geçmeyelim" dedi.