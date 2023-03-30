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Hiranur Vakfı binasında yıkım

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Hiranur Vakfı binasının kaçak olduğu belirtilen bölümleri, İBB ekipleri tarafından yıkıldı

Giriş: 30.03.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Hiranur Vakfı'nın kaçak binası yıkıldı
Hiranur Vakfı'nın kaçak binası yıkıldı
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DHA

Hiranur Vakfı'nın Sancaktepe'de bulunan vakıf binasında kaçak olduğu belirtilen bölümlerde yıkım yapıldı.

DHA'nın haberine göre Hiranur Vakfı'nın binası imara aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Aralık 2022'de mühürlenmişti. Hiranur Vakfı'nın avukatı tarafından yürütmenin iptali davası açıldı.

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, idari işlemin yürütülmesinin durdurulması için 'açıkça hukuka aykırılık' ve işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması' koşullarının bir arada bulunması gerektiğini belirterek yürütmenin durdurulmasını reddetti.

Karar üzerine Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'de bulunan binanın kaçak bölümlerinde bu sabah, İBB ekiplerince yıkım yapıldı. Bu arada İBB ekiplerinden önce yıkımın bir bölümünün vakıf tarafından yapıldığı görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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