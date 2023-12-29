Yaralılar var! Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu
Hakkari'de meydana gelen bir heyelan şoke etti. Van kara yolunda yaşanan olayda yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki kamyoneti yuttu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı
Hakkari-Van kara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü.
Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.