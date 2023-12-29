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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de meydana gelen heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu! Yaralılar olduğu bildirildi - Güncel haberler

        Yaralılar var! Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu

        Hakkari'de meydana gelen bir heyelan şoke etti. Van kara yolunda yaşanan olayda yamaçtan kopan kaya parçaları seyir halindeki kamyoneti yuttu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:04
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        Heyelanda düşen parçalar kamyoneti yuttu!
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        Hakkari-Van kara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü.

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        Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

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        #son dakika
        #Hakkari
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