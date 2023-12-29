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        Haberler Magazin 2023'te hayata veda eden ünlüler - Magazin haberleri

        2023'te hayata veda eden ünlüler

        2023; iki gün sonra acısıyla, tatlısıyla geride kalacak. Tıpkı, daha önceki yıllar gibi... Bu yılın da en acı yanı, elbette yaşanan can kayıpları. Birçok ünlü isim; geride çalışmalarını, hatıralarını bırakarak aramızdan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:00
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        • 1

          BURHAN ÇAÇAN (12 Ocak 2023)
          Yaş… 63
          Ölüm Nedeni… Kalp krizi
          Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı

        • 2

          YALÇIN YELENCE (20 Ocak 2023)
          Yaş…           69
          Ölüm Nedeni… Beyince pıhtı atması
          Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        • 3

          ÇAĞDAŞ ÇANKAYA (6 Şubat 2023)
          Yaş… 38
          Ölüm Nedeni… Deprem
          Defin Yeri… Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı

        • 4

          KAZIM AKŞAR (28 Şubat 2023)
          Yaş… 70
          Ölüm Nedeni… Kalp krizi
          Defin Yeri… Muğla Akyaka Mezarlığı

        • 5

          KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
          Yaş… 76
          Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
          Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        • 6

          RECEP SARI (4 Nisan 2023)
          Yaş… 60
          Ölüm Nedeni… Açıklanmadı

        • 7

          RANA CABBAR (20 Nisan 2023)
          Yaş… 78
          Ölüm Nedeni… Beyinde pıhtı atması
          Defin Yeri… Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı

        • 8

          NURİ SESİGÜZEL (20 Mayıs 2023)
          Yaş… 85
          Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
          Defin Yeri… İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı

        • 9

          İLHAM GENCER (24 Mayıs 2023)
          Yaş… 100
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
          Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        • 10

          NURHAN DAMCIOĞLU (5 Haziran 2023)
          Yaş... 82
          Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
          Defin Yeri… İzmir Doğançay Mezarlığı

        • 11

          YILDIZ TEZCAN (7 Haziran 2023)
          Yaş… 78
          Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
          Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        • 12

          SUNA KAN (11 Haziran 2023)
          Yaş… 87
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
          Defin Yeri… İzmir Karşıyaka Mezarlığı

        • 13

          METİN MİLLİ (16 Haziran 2023)
          Yaş… 80
          Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
          Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı

        • 14

          HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
          Yaş... 50
          Ölüm Nedeni... Kalp krizi
          Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı

        • 15

          AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
          Yaş... 84
          Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
          Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        • 16

          ÖZKAN UĞUR (8 Temmuz 2023)
          Yaş…           70
          Ölüm Nedeni… Lenfoma
          Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        • 17

          TANJU TUNCEL (15 Temmuz 2023)
          Yaş… 83
          Ölüm Nedeni… KOAH
          Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        • 18

          BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
          Yaş… 76
          Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
          Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı

        • 19

          YILMAZ GRUDA (25 Temmuz 2023)
          Yaş… 93
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı olarak böbrek yetmezliği
          Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        • 20

          SAFA ÖNAL (30 Temmuz 2023)
          Yaş... 92
          Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
          Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı

        • 21

          ERKİN KORAY (7 Ağustos 2023)
          Yaş…           76
          Ölüm Nedeni… Akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemler
          Defin Yeri… Kanada Toronto Westminster Mezarlığı

        • 22

          ÜNAL SİLVER (29 Ağustos 2023)
          Yaş… 75
          Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
          Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        • 23

          MEHMET ULAY (5 Eylül 2023)
          Yaş… 81
          Ölüm Nedeni… Akciğer kanseri
          Defin Yeri… Almanya Nürnberg Güney Mezarlığı

        • 24

          SEDA FETTAHOĞLU (27 Eylül 2023)
          Yaş… 44
          Ölüm Nedeni… İntihar
          Defin Yeri… Giresun Domaçlı Köyü Mezarlığı

        • 25

          JEYAN MAHFİ AYRAL (29 Ekim 2023)
          Yaş… 95
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
          Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        • 26

          METİN UCA (17 Kasım 2023)
          Yaş… 62
          Ölüm Nedeni… Şah damar tıkanıklığı
          Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı

        • 27

          YÜCEL UÇANOĞLU (20 Kasım 2023)
          Yaş… 89
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
          Defin Yeri… İstanbul Ayazağa Mezarlığı

        • 28

          ŞÜKRAN ÖZER DORUK (27 Kasım 2023)
          Yaş... 91
          Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler

        • 29

          GÜZİDE KASACI (29 Kasım 2023)
          Yaş... 94
          Ölüm Nedeni... Yaşlılığa bağlı nedenler
          Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        • 30

          CAN GÜRZAP (1 Aralık 2023)
          Yaş… 79
          Ölüm Nedeni… Aort Anevrizması
          Defin Yeri… İzmit Sapanca Kırkpınar Mezarlığı

        • 31

          YALÇIN TÜMAY (6 Aralık 2023)
          Yaş...           81
          Ölüm Nedeni... Zatürreye bağlı organ yetmezliği
          Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Aile Mezarlığı

        • 32

          CEVDET ARIKAN (19 ARALIK 2023)
          Yaş... 76
          Ölüm Nedeni... Kanser
          Defin Yeri... Tarsus Güney Kabristanı

          Fotoğraflar: AA, DHA, Instagram, Depo, AA, İHA

        • 33

          ELVAN GRUDA (24 ARALIK 2023)
          Yaş... 55
          Ölüm Nedeni... Meme kanseri
          Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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