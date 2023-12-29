2023'te hayata veda eden ünlüler
2023; iki gün sonra acısıyla, tatlısıyla geride kalacak. Tıpkı, daha önceki yıllar gibi... Bu yılın da en acı yanı, elbette yaşanan can kayıpları. Birçok ünlü isim; geride çalışmalarını, hatıralarını bırakarak aramızdan ayrıldı
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BURHAN ÇAÇAN (12 Ocak 2023)
Yaş… 63
Ölüm Nedeni… Kalp krizi
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı
- 2
YALÇIN YELENCE (20 Ocak 2023)
Yaş… 69
Ölüm Nedeni… Beyince pıhtı atması
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
- 3
ÇAĞDAŞ ÇANKAYA (6 Şubat 2023)
Yaş… 38
Ölüm Nedeni… Deprem
Defin Yeri… Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı
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- 4
KAZIM AKŞAR (28 Şubat 2023)
Yaş… 70
Ölüm Nedeni… Kalp krizi
Defin Yeri… Muğla Akyaka Mezarlığı
- 5
KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
- 6
RECEP SARI (4 Nisan 2023)
Yaş… 60
Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
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- 7
RANA CABBAR (20 Nisan 2023)
Yaş… 78
Ölüm Nedeni… Beyinde pıhtı atması
Defin Yeri… Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı
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NURİ SESİGÜZEL (20 Mayıs 2023)
Yaş… 85
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı
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İLHAM GENCER (24 Mayıs 2023)
Yaş… 100
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
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- 10
NURHAN DAMCIOĞLU (5 Haziran 2023)
Yaş... 82
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İzmir Doğançay Mezarlığı
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YILDIZ TEZCAN (7 Haziran 2023)
Yaş… 78
Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
- 12
SUNA KAN (11 Haziran 2023)
Yaş… 87
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İzmir Karşıyaka Mezarlığı
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- 13
METİN MİLLİ (16 Haziran 2023)
Yaş… 80
Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı
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HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
Yaş... 50
Ölüm Nedeni... Kalp krizi
Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı
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AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
Yaş... 84
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
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- 16
ÖZKAN UĞUR (8 Temmuz 2023)
Yaş… 70
Ölüm Nedeni… Lenfoma
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
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TANJU TUNCEL (15 Temmuz 2023)
Yaş… 83
Ölüm Nedeni… KOAH
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
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BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı
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- 19
YILMAZ GRUDA (25 Temmuz 2023)
Yaş… 93
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı olarak böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
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SAFA ÖNAL (30 Temmuz 2023)
Yaş... 92
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı
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ERKİN KORAY (7 Ağustos 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemler
Defin Yeri… Kanada Toronto Westminster Mezarlığı
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ÜNAL SİLVER (29 Ağustos 2023)
Yaş… 75
Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
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MEHMET ULAY (5 Eylül 2023)
Yaş… 81
Ölüm Nedeni… Akciğer kanseri
Defin Yeri… Almanya Nürnberg Güney Mezarlığı
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SEDA FETTAHOĞLU (27 Eylül 2023)
Yaş… 44
Ölüm Nedeni… İntihar
Defin Yeri… Giresun Domaçlı Köyü Mezarlığı
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JEYAN MAHFİ AYRAL (29 Ekim 2023)
Yaş… 95
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
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METİN UCA (17 Kasım 2023)
Yaş… 62
Ölüm Nedeni… Şah damar tıkanıklığı
Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı
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YÜCEL UÇANOĞLU (20 Kasım 2023)
Yaş… 89
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Ayazağa Mezarlığı
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ŞÜKRAN ÖZER DORUK (27 Kasım 2023)
Yaş... 91
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
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GÜZİDE KASACI (29 Kasım 2023)
Yaş... 94
Ölüm Nedeni... Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
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CAN GÜRZAP (1 Aralık 2023)
Yaş… 79
Ölüm Nedeni… Aort Anevrizması
Defin Yeri… İzmit Sapanca Kırkpınar Mezarlığı
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YALÇIN TÜMAY (6 Aralık 2023)
Yaş... 81
Ölüm Nedeni... Zatürreye bağlı organ yetmezliği
Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Aile Mezarlığı
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CEVDET ARIKAN (19 ARALIK 2023)
Yaş... 76
Ölüm Nedeni... Kanser
Defin Yeri... Tarsus Güney Kabristanı
Fotoğraflar: AA, DHA, Instagram, Depo, AA, İHA
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ELVAN GRUDA (24 ARALIK 2023)
Yaş... 55
Ölüm Nedeni... Meme kanseri
Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı
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