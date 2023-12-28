5 bin TL ikramiyeler yarın hesapta
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Giriş: 28.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:
"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."