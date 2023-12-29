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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA: MİT Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı etkisiz hale getirdi

        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!

        MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:43 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:04
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        Terör örgütünün sözde Suriye Tabka sorumlusu etkisiz!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terörist Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/YPG Suriye/Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye’ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alıyordu.

        Ayrıca, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

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        MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

        Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındı, adım adım izlendi. Terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka’da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

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