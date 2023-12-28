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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: Icardi ile arkadaşlığımız aynen devam ediyor - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko: Icardi ile arkadaşlığımız aynen devam ediyor

        Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Edin Dzeko, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak 2023'ü kupayla kapatmak istediklerini söyledi. Ligde oynanan derbide Mauro Icardi'yle tartışan tecrübeli oyuncu, Arjantinli yıldız ile arkadaşlıklarının devam ettiğini de dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:36
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        Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Edin Dzeko, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak 2023'ü kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

        Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

        Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Bosna Hersekli yıldız, "Burada olmak bana iyi hissettiriyor. Süper Kupa maçına takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene Inter ile geldim ve Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım yarın bir kupa daha kaldırabilirim. İki iyi ve güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy'de gösterdiğimiz futboldan daha iyisini yarın ortaya koyacağız." diye konuştu.

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        Dzeko, iki iyi takımın mücadele edeceğini dile getirerek, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım. Aynı zamanda bir çok önemli finali de kaybettim. Bu futbolun parçası. Yarın kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bana göre altı aydır iyi bir performans sergiliyoruz. Umarım 2023 yılını kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız ve bizi neyin beklediğini, saha içinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. İyi bir durumdayız. En iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

        Maç için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan 37 yaşındaki yıldız golcü, "Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bu motivasyonla sahada olacağız. En büyük arzumuz o kupayı kaldırabilmek." dedi.

        ICARDI SÖZLERİ!

        Edin Dzeko, Süper Lig'deki derbide gerginlik yaşadığı Mauro Icardi ile arkadaşlığının devam ettiğini söyledi.

        Tecrübeli futbolcuya Galatasaraylı Mauro Icardi ile Süper Lig'deki derbide yaşadığı gerginlik üzerinden soru yöneltildi. Sadece Süper Kupa ile ilgili soruların kabul edildiği belirtilerek sorunun çevirisi yapılmadı. Icardi ile ilgili sorunun neden çevrilmediğini soran Dzeko, çevirinin yapılmasını istedi.

        Dzeko, Icardi ile arkadaş olduğunu belirterek, "Bana göre sahada olan şeyler sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyor ama böyle bir şey söz konusu değil. Maç içinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket ederiz. Bu olaylar da futbolun bir parçası. Çünkü her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır ve arkadaşlığımız da aynen devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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