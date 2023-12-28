Edin Dzeko: Icardi ile arkadaşlığımız aynen devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Edin Dzeko, yarın Galatasaray ile yapacakları Turkcell Süper Kupa maçını kazanarak 2023'ü kupayla kapatmak istediklerini söyledi.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Al-Awwal Park gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Bosna Hersekli yıldız, "Burada olmak bana iyi hissettiriyor. Süper Kupa maçına takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene Inter ile geldim ve Milan'a karşı kupa kaldırdım. Umarım yarın bir kupa daha kaldırabilirim. İki iyi ve güçlü takımın mücadelesi olacak. Umarım Kadıköy'de gösterdiğimiz futboldan daha iyisini yarın ortaya koyacağız." diye konuştu.

Dzeko, iki iyi takımın mücadele edeceğini dile getirerek, "Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazandım. Aynı zamanda bir çok önemli finali de kaybettim. Bu futbolun parçası. Yarın kupayı kazanma şansımız var. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bana göre altı aydır iyi bir performans sergiliyoruz. Umarım 2023 yılını kupayla taçlandırırız. Takım olarak hazırız ve bizi neyin beklediğini, saha içinde yapmamız gerekenleri biliyoruz. Rakibimiz Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. İyi bir durumdayız. En iyimizi ortaya koyacağız ve umarım kupayı taraftarlarımıza kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Maç için ekstra motivasyona ihtiyaç duymadıklarını vurgulayan 37 yaşındaki yıldız golcü, "Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bu motivasyonla sahada olacağız. En büyük arzumuz o kupayı kaldırabilmek." dedi.