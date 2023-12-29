REKLAM advertisement1

Kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şüpheliye adli işlem yapıldı. 187 ton kaçak/sahte alkol ile etil alkole el kondu. 35 milyon TL’lik vergi kaybı engellendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çengel-5 operasyonuna ilişkin X'ten açıklama yaptı.

Kaçak/Sahte Alkollü İçki Ticaretinin engellenmesine yönelik 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-5" Operasyonlarında 2️⃣2️⃣0️⃣ şahsa adli işlem yapıldı❗️

1⃣8⃣7⃣ TON Kaçak/Sahte Alkol ile Etil Alkole el kondu❗️

3️⃣5️⃣ Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi❗️



Vatandaşımızın Can… pic.twitter.com/1ufc7R9r4c — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023

81 İL GENELİNDE OPERASYON Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın katılımıyla 81 ilde vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını tehdit eden aynı zamanda ülkenin büyük miktarda vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-5” Operasyonları düzenlendi.

35 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ Operasyonlarda; 15.000 litre etil alkole, 188.000 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6.100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1.300 boş şişe ve 7.700 bandrole, 2.100 alkol aroması ve 8.700 etikete el konuldu. 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 35 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği.